HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'da maske skandalı: Yüzün tamamını kaplıyor!

Yunanistan'da maske skandalı: Yüzün tamamını kaplıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 10:58 | Son Güncelleme

Yunanistan hükumetinin okullara dağıttığı ücretsiz maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük olması tepki çekti.

Yunanistan'da maske skandalı: Yüzün tamamını kaplıyor!

Yunan hükumetinin okullara ücretsiz maske sağlama planı kapsamında dağıtılan maskelerin yanlış ölçüm nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük boyutlarda olduğu görüldü.

'BOYUT BAŞINDAN BERİ BÜYÜKTÜ'

500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos ise, Open TV’ye verdiği demeçte, "Boyut başından beri çok büyüktü" itirafında bulundu.

10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12x22 santimetre boyutunda olduğunu söyledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağladı. Ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi.

Maskeleri üreten firma da, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı.

'FELAKETLE SONUÇLANAN BİR BAŞARISIZLIK'

Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı koronavirüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti. Maskeler, Yunanistan Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni’den bile tepki aldı.

Bakoyanni, “Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı ise yaşanan durumun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.

Yunanistan'da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise, yüzlerini kapatan maskelerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu
Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdiBilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
Yunanistan'dan 10 milyar euroluk silahlanma açıklaması
Yunanistan'dan 10 milyar euroluk silahlanma açıklaması
Dünyayı kurtarmak için 2 trilyon dolar yatırım lazım!
Dünyayı kurtarmak için 2 trilyon dolar yatırım lazım!
Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi
Bilim insanları duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi
Kazakistan'da kuş gribi tespit edildi
Kazakistan'da kuş gribi tespit edildi
Dünyada yeni dalga endişesi
Dünyada yeni dalga endişesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.