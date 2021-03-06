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Yunanistan'da mülteciler konakladıkları otelden zorla atıldı

06.03.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı şiddete bir yenisi daha eklendi. Mora yarımadasındaki Sparti kentinde “Sparta Inn” otelinde konaklayan onlarca mülteci polis tarafından yaka paça otelden atıldı. Mültecilerin yaşadığı zor anlar anbean kameraya yansıdı.

Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa’ya gidecek mültecilere engel olmayacağını açıklamasının ardından ülkeye geçmek isteyen sığınmacılara yönelik şiddetin dozunu arttırdı. Mora yarımadasındaki Sparti kentinde yer alan “Sparta Inn” otelinde konaklayan onlarca mülteci sabah saatlerinde Yunan polisi tarafından yaka paça dışarı atıldı.Mültecilerin yaşadığı zor anlar an be an kamerayla kayda alındı.

ELEKTRİK VE SULARI KESİLDİ

Mültecilerin otelde konaklaması için Yunanistan Göçmenlik ve İltica Bakanlığı ile yapılan sözleşme uzatılmayınca otel yönetimi, ödeme süresinin sona ermesinin ardından mültecilerin kaldıkları otelden ayrılmalarını istedi.
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Mülteciler otelden ayrılmak istemeyince, devreye otel yönetimi girdi. Otel yönetimi, odalardaki su ve elektriği kesmesinin ardından mülteciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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BAZI MÜLTECİLER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Batı Trakya medyası, savcılık emri ile olay yerine gelen polislerin, mültecileri konakladıkları otelden dışarı atmak isteyince arbede çıktığını aktardı. Polise direnen ve kalacak yerlerinin olmadığını ifade eden mülteciler “ Neden gidiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Otelden ayrılmak istemeyen mülteciler elleriyle camları vurarak çıkmamakta direndi. Bazı mülteciler sınır krizi geçirdi. Olay yerine ambulans sevk edildi. Otelde konaklayan mültecilerin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu olduğu ifade edildi. (DHA)

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Yunanistan

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