HABER

Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2019 19:11 | Son Güncelleme

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.

Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis

Anketlere göre 38 ila 42 arasında oy oranına sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

ND'nin 155-167 arası milletvekili çıkararak 300 sandalyeli mecliste salt çoğunluğu sağladığı sandık çıkış anketlerine göre, SYRIZA'nın milletvekili sayısı 77-88 arasında kalacak.

Sonuçların kesinleşmesi halinde, SYRIZA ana muhalefete düşerken, ND'nin lideri Miçotakis ülkenin yeni başbakanı olacak.

yuuu

Yüzde 6-8 arasında oy oranına sahip olması beklenen PASOK'un omurgasını oluşturduğu KINAL'ın meclisteki üçüncü parti olması bekleniyor. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) oy oranının yüzde 5-7 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Aşırı sağ Altın Şafak'ın büyük oranda oy kaybetmesi ise dikkati çekti. Altın Şafak dahil olmak üzere, yüzde 3 barajına yakın bulunan 3 partinin durumu sonuçların açıklanması ile netleşecek.

Sandık çıkış anketi, ülkedeki yüzde 3'lük seçim barajını geçen partilerin oy dağılımını şu şekilde yansıtıyor:

ND yüzde 38-42, SYRIZA yüzde 26,5-30,5, KINAL yüzde 6-8, KKE yüzde 5-7, MERA 3-5, Altın Şafak yüzde 2,8-4,8, Yunan Çözümü 2,5-4,5. (AA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısıEndonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı
‘Göçmenlik İşlemlerinde Süreler Uzadı’‘Göçmenlik İşlemlerinde Süreler Uzadı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Miçotakis Yeni Demokrasi Partisi

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
İŞTE SİZE DEMOKRASİ! ADAMLAR ALAVERE,DALAVERESİZ BİR SEÇİM YAPIP SONUÇLARI HİÇ BEKLETMEDEN AÇIKLAYIVERİYOR! ÖYLE SABAHLARA KADAR ABİDİK KUBİDİK YAPIP MAZBATALARI GERİ ALMIYOR! DUYURULUR!
HALKIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN,SEÇİMLE GİDER ARKADAŞ! ÖYLE BİR GİDER Kİ,ARKASINA BİLE BAKAMAZ!
MYNET YAZILARIMI SANSÜRLEMEYİN LÜTFEN!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı

İran'dan uranyum açıklaması: Zenginleştirme limitini aşacağız

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İngiliz Büyükelçinin Trump'la ilgili yazışmaları ortaya çıktı: Beceriksiz

Yazışmalar ortaya çıktı: Utanç içinde sona erebilir

Afganistan'da Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bombalı saldırı!

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Irak Türkmen Cephesi: Kerkürk'te yeni vali belirlenmesine karşıyız

Kerkürk'te 'vali' krizi! Türkmenlerden tepki

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.