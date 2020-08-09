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Yunanistan'da sel felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda yaşanan sel felaketinde 1’i 8 aylık bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da sel felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeydoğusunda bulunan Eğriboz Adası’nda aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Sel yüzünden şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti. Massapitu Nehri’nin aşırı yağışlar sebebi ile taşması sonucu Psahna, Politika ve Lefkanti bölgelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar kapandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında 8 aylık bir bebek, 86 yaşında bir erkek ve 85 yaşında bir kadının olduğunu aktarırken, cansız bedenlerine ise Politika köyündeki evlerde ulaştıklarını duyurdu. Ekipler, bebeğin cansız bedenini zemin katına su başmış bir evde bulduklarını, anne ve babanın zarar görmediğini aktardı.

Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, arama- kurtarma çalışmalarının 31 itfaiye aracı, 83 itfaiye eri, 2 helikopter ve 3 tekne ile devam ettiğini duyurdu. Hardalias, sel sularının bazı yerlerde 1,5 metreyi aştığını aktarırken, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise yaptığı açıklamada, yaşanan can kayıpları nedeni ile derin bir acı duyduğunu dile getirirken, yarın adayı ziyaret edeceğini duyurdu.

Öte yandan Eğriboz Adası, Yunanistan’ın Girit’ten sonraki en büyük adası konumunda bulunuyor. (İHA)

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