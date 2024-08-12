Yunanistan'da yangın krizi! Ülkenin yarısı "kırmızı alarm" altında: Görüntüler korkunç...

Dün 15.00 sıralarında başlayan yangın bölgede etkili olan rüzgar yüzünden hızla yayıldı. Kayıtların tutulmaya başlandığı yıl olan 1960'tan bu yana en sıcak Haziran ve Temmuz ayını yaşayan Yunanistan'da çıkan yangınlar ülkenin yarısında "kırmızı alarm" durumuna geçilmesine yol açtı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, tatilini yarıda keserek krizle başa çıkmak için Pazar akşamı Atina'ya döndü. İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis basına yaptığı açıklamada, Pazar öğle saatlerine kadar itfaiyecilerin son 24 saatte çıkan 40 yangından 33'üne hızla müdahale ettiğini söyledi. Ancak, yedi yangının sürdüğünü kaydetti.

YUNAN İTFAİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yunan İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm Sivil Savunma güçleri gece boyunca yoğun bir mücadele vermiş ve insanüstü çabalara rağmen yangın hızla ilerlemiş, şu anda Penteli'ye doğru ilerlemektedir. Bu nedenle saat 04:52'de Palia ve Nea Penteli, Melissia, Politia Ekali, Drafi ve Nea Erythrea yerleşim birimlerinde yaşayanların hazır olmaları için bir mesaj yayınlandı. Saat 05:10'da Nea Penteli'den Melissia'ya ve Palia Penteli'den Vrilissia'ya yerleşim yerlerinde yaşayanların tahliyesi için yeni bir mesaj yayınlandı. Saat 05:13'te Drafi, Dioni ve Damarasi Rafina yerleşim yerlerinde yaşayanların Marathon Avenue'ye, saat 05:40'ta ise Dau Pentelis ve Agios Spyridonas yerleşim yerlerinde yaşayanların Rafina'ya tahliyesi için yeni bir mesaj yayınlandı. Kısa bir süre önce 05:45'te Anthousa bölgesindeki sakinlere hazır olmaları için bilgi verildi” denildi.

ÇOCUK HASTANESİ VE ASKERİ HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR

İtfaiyeden yerel saatle 05.59’da yapılan açıklamada, Penteli’de çocuk hastanesi be askeri hastanenin tahliye edildiği belirtildi. Yunan İtfaiyesi, yangına 510 personel, 16 orman ekibi, 152 araç, çok sayıda gönüllü ve 29 hava aracıyla müdahale edildiğini açıkladı. Gece boyu esen sert rüzgar nedeniyle bölgede tehlikeli koşuların sürdüğü aktarıldı.

ÜLKENİN YARISI "KIRMIZI ALARM" ALTINDA

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

YANGINLARA YOĞUN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

(AA-DHA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır