HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertte

Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertte

06.11.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da patlak veren dinleme skandalında Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) sadece muhalefeti değil, siyaset, iş dünyası ve medyadan isimlerin de bulunduğu 32 kişiyi dinlediği iddia edildi. Dinlemelerin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapıldığı öne sürüldü.

Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertte

Yunanistan'da eski Başbakan Antonis Samaras ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aralarında olduğu siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda önemli kişinin casus yazılımla dinlendiği ileri sürüldü.

Documento gazetesinin haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapılan dinlemelerde "Predator" isimli casus yazılım programının Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) kullanıldığı iddia edildi.

İsimleri belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde "dinlenenler listesinde" siyaset, medya ve iş dünyasından 32 kişinin adları sıralandı.

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması! Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!

Listede eski Başbakan Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, yerel yöneticiler ve muhalif isimler de yer aldı.

jj

Listede Miçotakis'in parti içi potansiyel rakipleri kadar, yakın çalışma arkadaşlarının da bulunduğu öne sürülen haberde, bazı kişilerin ise eşlerinin ve yakın çevrelerinin telefonları üzerinden dinlendiği iddia edildi.

Gazete, skandalda Miçotakis'in tam sorumluluğunun olduğunu ileri sürdü.

Yunan eski Bakan'dan olay yaratan sözler! 'En kötüsüne hazırlıklı olun' diyerek açıkladı Yunan eski Bakan'dan olay yaratan sözler! 'En kötüsüne hazırlıklı olun' diyerek açıkladı

YUNANİSTAN'DA DİNLEME SKANDALI

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiğini bildirmişti.

jjj

Muhalefet partisi Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Nikos Andrulakis ve ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Hristos Spirtzis de telefonlarına casus yazılım programı "Predator"u yükleme girişiminin olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve "Predator" ile ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, skandal nedeniyle görevlerinden ayrılmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'de salgın nedeniyle mühürlenen apartmandan düştü! Feci şekilde can verdiÇin'de salgın nedeniyle mühürlenen apartmandan düştü! Feci şekilde can verdi
Perinçek'ten çok konuşulacak 'Kandil' sözleri! "Türkiye hazır" mesajıPerinçek'ten çok konuşulacak 'Kandil' sözleri! "Türkiye hazır" mesajı
Eski nişanlısına kimyasal dökmüştü! 'İstenen ceza, bir ilk'Eski nişanlısına kimyasal dökmüştü! 'İstenen ceza, bir ilk'
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan dinleme miçotakis

En Çok Okunan Haberler

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

AK Parti etkinliğinde şarkıları çalınınca kızdı! O sözlere yanıt gecikmedi

AK Parti etkinliğinde şarkıları çalınınca kızdı! O sözlere yanıt gecikmedi

İstanbul için kar yağışı tahmini!

İstanbul için kar yağışı tahmini!

Yer: Artvin! Polis polisi vurdu, vatandaşlar linç etmek istedi

Yer: Artvin! Polis polisi vurdu, vatandaşlar linç etmek istedi

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.