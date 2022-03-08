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Yunanistan’daki PKK’lılar böyle görüntülendi! Skandal...

08.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’daki Lavrion Göçmen Kampı’nda yuvalanan terör örgütü PKK’nın faaliyetleri, Yunan medyasına yansıdı. StarNEWS kanalı teröristlerle röportaj yaptı. Görüntüler tepkilere nenden olurken Yunanistan’ın terör örgütüne nasıl göz yumduğu da bir kez daha ortaya çıktı.

Yunanistan’daki PKK’lılar böyle görüntülendi! Skandal...

Yunan basınının görüntülediği Lavrion Sığınmacı Kampı'ndaki PKK üyeleri, Yunanistan'ın terör örgütü faaliyetlerine göz yumduğunu ortaya koydu.

Yunan StarNEWS kanalının haberinde yayımlanan görüntüler, söz konusu kampın terör örgütünün eğitim üssü haline geldiğini ve Yunanistan'ın PKK'ya yuva olduğunu göz önüne serdi.

Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alması dikkati çekti.

Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Lavrion Kampı'ndaki PKK faaliyetleri görüntülendi - Genel - Ankara -

Görüntülenenler arasında yer alan Hacer Karakuş Şahin'in, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmalarından YDG-H bünyesinde faaliyet gösterdiği bilinirken, Ocak 2022'de eşi Metin Şahin ile Meriç sınır hattından yasa dışı şekilde Yunanistan'a geçtiği ve hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan adli işlem tesis edildiği belirtildi.

Röportaj yapılan Resul Özbey'in de terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda 2015 yılında Van’da tutuklandığı öğrenilirken, Eylül 2018'de tahliye olduğu, Temmuz 2020 itibarıyla Lavrion Kampı'nda faaliyet gösterdiği, halihazırda PKK/KCK-Yunanistan Dijital Meclisi çalışmalarında yer aldığı, terör örgütü propagandası yapma suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Lavrion Kampı'ndaki şahısların terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet göstermiş olmaları ve halihazırda terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunması, kampın PKK/KCK faaliyetleri doğrultusunda propaganda ve eğitim amacıyla kullanıldığını ortaya koydu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
pkk Yunanistan
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