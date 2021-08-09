HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan’daki yangınlara Türkiye’den uçak desteği sözü

Yunanistan’daki yangınlara Türkiye’den uçak desteği sözü

09.08.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Yunanistan’da devam eden orman yangınlarına destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceği aktarıldı.

Yunanistan’daki yangınlara Türkiye’den uçak desteği sözü

Yunanistan’da orman yangınları devam ederken, binlerce hektarlık alan küle döndü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bakanlık, Çavuşoğlu’nun görüşmede Türkiye’nin Yunanistan’daki orman yangınlara destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladığını aktardı.

Açıklamada, Türkiye’deki orman yangınlarının kontrol altına alındığına dikkat çekilerek, Dendias’ın mevkidaşı Çavuşoğlu’na teşekkür ettiği ifade edildi.

EĞRİBOZ ADASINDA YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan orman yangınları, itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıktı. Hava ekiplerinin ülkedeki diğer yangınlara müdahale etmesi nedeniyle müsait olmayışı ve çoğu zaman yoğun duman nedeniyle yanan bölgelere ulaşamaması nedeniyle adadaki birçok köy alevlere teslim oldu. Yangınlarda şu ana kadar 2 binden fazla ada sakini tahliye edilirken, evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri ise tüm imkanlarını seferber ederek harekete geçti.

Yunanistan'daki orman yangınında son durum! Kontrolden çıktıYunanistan'daki orman yangınında son durum! Kontrolden çıktı

460 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Ayrıca birçok bölgede yeniden alevlenmelerin yaşanması ve geçtiğimiz günlere göre daha güçlü rüzgarların görğlmesş nedeniyle durumun kritik olduğu Eğriboz Adası’nda itfaiye ekipleri, alevlerin Artemisio ve Galatsona köylerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Diğer yangın bölgelerinde ise itfaiye ekipleri, müdahale için gerekli suyun tükenmesi nedeniyle geri çekilmek zorunda kalıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 460 bin dönümden fazla arazinin yandığı ve 300’den fazla ailenin ise evsiz kaldığı ifade edildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
Virüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılarVirüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılar
Sıcak havalar artıyor, soğuk mevsimler kısalıyor!Sıcak havalar artıyor, soğuk mevsimler kısalıyor!
Anahtar Kelimeler:
yangın Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia

Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.