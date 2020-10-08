HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'dan '29 Ekim' provokasyonu! Ege'de NAVTEX ilan ettiler

Yunanistan'dan '29 Ekim' provokasyonu! Ege'de NAVTEX ilan ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti.

Yunanistan'dan '29 Ekim' provokasyonu! Ege'de NAVTEX ilan ettiler

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye de buna karşılık mütekabiliyet esasıyla 28 Ekim’de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulundu.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken Yunanistan diyalog masasını devirmeye yönelik eylemlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yunanistan, 29 Ekim’i de kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Yunanistan bu tehditkar adımıyla iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında kabul edilen bir ilkeyi çiğnemiş oldu. Söz konusu NAVTEX'e karşılık da Türkiye dün, mütekabiliyet kapsamında 28 Ekim’de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulundu.

Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'in iki ülke arasında güven arttırıcı önlemler kapsamında kabul edilen "İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama” ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde atılan bu provokatif adımı bölgede çözüme giden yolu kısaltmak yerine daha da uzatmaya yönelik bir çaba olarak nitelendiren güvenlik kaynakları, "Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan’ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Avusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtulduAvusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtuldu
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
Financial Times: Türkiye SİHA’ları ABD, İsrail ve Çin’e rakip oldu
'Türkiye SİHA’ları ABD, İsrail ve Çin’e rakip oldu'
CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir
ABD basını yazdı: Huawei yaptırımları lideri değiştirebilir
Koronavirüs erkeklerde kısırlığa yol açıyor mu?
Koronavirüs erkeklerde kısırlığa yol açıyor mu?
Avusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtuldu
Avusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtuldu
Türk gurbetçi işçi olarak girdiği şirketin patronu oldu
Türk gurbetçi işçi olarak girdiği şirketin patronu oldu
En büyük köpek balığı yakalandı! Bin 500 kilo...
En büyük köpek balığı yakalandı! Bin 500 kilo...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.