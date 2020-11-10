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Yunanistan'dan Almanya'ya: Türkiye'ye denizaltı vermeyin!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 10:12 | Son Güncelleme

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan 214 tipi denizaltıların Türkiye'ye satışının askıya alınmasını talep etti.

Yunanistan'dan Almanya'ya: Türkiye'ye denizaltı vermeyin!

Die Welt gazetesinde yer alan bilgiye göre Dendias, Alman mevkidaşına ülkesinde bu denizaltılardan dört tane olduğunu ve bu sayede Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de stratejik avantajın kendilerinde olduğunu iletti.

Dendias Türkiye'ye de denizaltı verilmesi halinde bu dengenin olumsuz yönde bozulacağını ileri sürdü.

Dendias ayrıca verdiği röportajda Almanya'nın Türkiye olan yumuşak tavrının sonuç vermediğini, bu yaklaşımın başarısız olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Almanya'nın Türkleri sakinleştirmeye çalışma politikası başarısız oldu. Oruç Reis gemisinin devam eden faaliyetleri bunun kanıtı. Biz tam da bu nedenle Avrupa Konseyi'ne uluslararası hukuku ihlal etmesi halinde sonuçları olacağına ve Türk ekonomisine yönelik yaptırımlar içereceğine dair Türkiye'ye net mesaj verilmesi çağrısında bulunduk."

Dendias eğer denizaltılar verilirse 'Türklerin elindeki Alman silahlarıyla' tehdit altında kalacaklarını kaydetti.

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