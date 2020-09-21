Yunanistan'dan bir provokasyon daha

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, 3 günlük ziyarette bulunmak üzere GKRY'ye gidiyor. Yurt dışına yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği söyleşide “Kıbrıs ve Yunanistan’ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır” dedi.

Rum medyasından Alithia gazetesi, Sakellaropulu’nun söylediklerini “Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Yunanistan ve Kıbrıs hakkında konuştu" başlığıyla verdi. Küstah ifadelere yer veren haberde "Hedef Ada’daki Türk işgaline son verilmesi için müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasıdır” denildi.

Türkiye’yi “saldırganlıkla” suçlayan Sakellarupulu bu tavrının “AB üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini” öne sürdü.

Alihtia gazetesi, Sakellaropulu’nun saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini, ikilinin önce baş başa görüşeceğini ardından heyetler arası görüşmeye geçileceğini, Anastasiadis’in Yunan Cumhurbaşkanı’na Büyük III. Makarios Nişanı Kolyesi takdim etmesi beklendiğini yazdı.