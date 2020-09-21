HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'dan bir provokasyon daha

Yunanistan'dan bir provokasyon daha

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Mart ayında göreve geldiğinden beri ilk yurt dışı seyahatine çıkıyor ve 3 günlük ziyaret için bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gidiyor. Sakellaropulu, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamalarda yine provokatif bir dil kullandı.

Yunanistan'dan bir provokasyon daha

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, 3 günlük ziyarette bulunmak üzere GKRY'ye gidiyor. Yurt dışına yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği söyleşide “Kıbrıs ve Yunanistan’ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır” dedi.

Rum medyasından Alithia gazetesi, Sakellaropulu’nun söylediklerini “Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Yunanistan ve Kıbrıs hakkında konuştu" başlığıyla verdi. Küstah ifadelere yer veren haberde "Hedef Ada’daki Türk işgaline son verilmesi için müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasıdır” denildi.

Türkiye’yi “saldırganlıkla” suçlayan Sakellarupulu bu tavrının “AB üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini” öne sürdü.

Alihtia gazetesi, Sakellaropulu’nun saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini, ikilinin önce baş başa görüşeceğini ardından heyetler arası görüşmeye geçileceğini, Anastasiadis’in Yunan Cumhurbaşkanı’na Büyük III. Makarios Nişanı Kolyesi takdim etmesi beklendiğini yazdı.

Habere göre Sakellaropulu saat 12.30’da Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, ardından da Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’le görüşecek. Yunan Cumhurbaşkanı, düzenlenecek özel birleşimde Rum Meclisi’nde konuşma yapacak, ardından da mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ve dernek başkanlarıyla görüşecek. Akşam da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Sakellaropulu, geçtiğimiz günlerde uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya 4 F-16 jeti refakatinde, orduya ait helikopterle gitmişti. Yunan medyası ise Türk savaş uçaklarının, Sakellaropulu’nun Meis ve Karaada’ya gitmek için bineceği helikopteri “rahatsız edebileceklerini” iddia etmişti.

To Vima gazetesi, bu ziyaretin Yunanistan-Türkiye krizinin ortasında tehlikeli olduğunu ileri sürdü ve Türk savaş uçaklarının, Yunan Cumhurbaşkanı'nı taşıyan askeri helikopteri taciz etme girişimine izin vermeyen Yunan Hava Kuvvetleri tarafından engellendiğini ileri sürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Alman virolog: Maskelerden kurtuluş yokAlman virolog: Maskelerden kurtuluş yok
Tokat Bat yemeği nasıl yapılır?Tokat Bat yemeği nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Rum basını: Türkiye'ye yaptırımı Merkel engelliyor
Rum basını: Türkiye'ye yaptırımı Merkel engelliyor
Tac Mahal, altı ay aradan sonra ziyarete açıldı
6 ay aradan sonra ziyarete açıldı!
Alman virolog: Maskelerden kurtuluş yok
Alman virolog: Maskelerden kurtuluş yok
Toprağa hızlıca karışan 'çevreci tabutlar'
Toprağa hızlıca karışan 'çevreci tabutlar'
Mısır'da 2.500 yıl öncesine ait 14 yeni lahit bulundu
2.500 yıl öncesine ait, 14 adet bulundu!
Oxfam: Havayı zenginlerin tüketim çılgınlığı kirletiyor
Oxfam: Havayı zenginlerin tüketim çılgınlığı kirletiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.