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Yunanistan'dan çirkin hareket! Gübre çuvalı geçirip Türkiye'ye gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Yunanistan tarafından 30 düzensiz göçmenin uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Türkiye'ye gönderildiği ileri sürüldü. Olay yerine giden polis, bazı göçmenlerin kafalarına gübre çuvalı geçirildiğini tespit etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bosnaköy köyü yakınlarında çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yunanistan'dan çirkin hareket!

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Polis, 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerden bazılarının yarı çıplak olduğu ve üzerlerine gübre çuvalı geçirildiği tespit edildi.
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Düzensiz göçmenler ifadelerinde, Yunan askerlerinin kendilerini darbederek elbiselerini aldıklarını, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına zorla gönderdiklerini öne sürdü. Göçmenler, Yunanistan tarafından Türkiye'ye zorla gönderilen kişi sayısının yaklaşık 80'i bulduğunu, ancak diğerlerinin nereye gittiklerini bilmediklerini söyledi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere elbise, ayakkabı verilerek, yemek ve duş imkanı sağlandı.
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YASAL OLMAYAN GERİ GÖNDERME ŞEKLİ: GERİ İTME

YASAL OLMAYAN GERİ GÖNDERME ŞEKLİ: GERİ İTME
"Geri itme/push back" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırını tel örgü ile kapatması sonrası doğal sınır Meriç Nehri kaçaklar tarafından daha çok kullanılmaya başlandı.
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Botlarla Meriç'i aşan düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçiyor. Ancak son yıllarda uluslararası anlaşmalara göre sınırı geçebilen kaçakların durumunu incelemekle yükümlü olmasına rağmen Yunanistan, AB mevzuatına da aykırı olarak toplu sınır dışı işlemlerine girişiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan mülteci göçmen

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