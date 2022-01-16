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Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu tırmandıracak açıklama! "Vazgeçmedik"

16.01.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis bir radyo kanalına verdiği röportajda Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaparak, kara sularını 10 mille sınırlandırmayı da içeren öneriler sunduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili Yunanistan'ın kara sularındaki 12 mil tezinden vazgeçmediği bildirildi.

Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu tırmandıracak açıklama! "Vazgeçmedik"

Yunan basınında diplomatik kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde, "Yunanistan’ın temel duruşu, Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin (UNCLOS) öngördüğü gibi, ülkenin kara sularını 12 mile genişletme hakkının vazgeçilmez olduğudur." ifadesine yer verildi.

"RÖPORTAJDAKİ SÖZLERİ KİŞİSEL FİKRİ"

Haberlerde, Yunanistan Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis’in bir radyo kanalına verdiği röportajdaki sözlerinin kişisel fikri olduğunu belirten kaynaklar, Rozakis’in Dışişleri Bakanlığı Bilim Konseyindeki görevinin de 2020’de sona erdiğine dikkati çekti.

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KARA SULARINI 10 MİLLE SINIRLANDIRMAYI İÇEREN ÖNERİ SUNDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Rozakis, istişari görüşmeler sırasında Yunanistan’ın Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaparak, kara sularını 10 mille sınırlandırmayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu ileri sürmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Türkiye Yunanistan
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