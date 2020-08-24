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Yunanistan’dan flaş Türkiye hamlesi: Savaş jeti ve fırkateyn istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın en önemli gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin geçen haftalarda bölgeye 2 savaş jeti ve fırkateyn gönderen Fransa'dan savaş jeti ve fırkateyn almak istediğini yazdı.

Yunanistan’dan flaş Türkiye hamlesi: Savaş jeti ve fırkateyn istedi

Doğu Akdeniz’de gergin bekleyiş devam ederken Yunan basını, Atina yönetiminin Avrupa ülkelerini arkasına alma çabalarının devam ettiğini yazdı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Souda Askeri Üssü’nde asker ve silahlı kuvvetler sayısının arttığını yazarken, “Yunanistan ve Fransa iş birliğini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Atina yönetimi, Paris’le görüşmelerini sürdürüyor ve 12 Rafael savaş uçağı satın alması konusunu görüşüyorlar” ifadesini kullandı.

Gazete, İspanya ve Birleşik Krallık’ın da Yunanistan’a fırkateyn göndermeyle ilgili olduğunu yazdı. Yunanistan’ın Türk donanmasının bölgede neler yapacağını takip edeceği ve ona göre pozisyon alacağını yazan Kathimerini, bu hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina ve Ankara’da temaslarda bulunmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

ALMAN BAKAN TÜRKİYE’YE GELECEK

Bu ziyaretler sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanları arasında üçlü bir zirve düzenlenmesinin önünün açılması bekleniyor. Üç liderin danışmanlarının ise sırasıyla Jan Hecker, Eleni Sorani ve İbrahim Kalın olduğu hatırlatıldı.

Maas’ın görüşmesinden sonra Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, perşembe ve cuma günü Berlin’de bir toplantıda bir araya gelecek. Yunan basınında yer alan haberlere göre Türkiye’nin bölgedeki varlığını devam ettirmesi durumunda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in aralarında Türkiye’ye yaptırımın da olduğu farklı seçenekleri masaya getireceği öne sürüldü.


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