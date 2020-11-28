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Yunanistan'dan Girit Adası'nda S-300 testi

28.11.2020 21:15 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'dan Girit Adası'nda S-300 testi

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Yunanistan, Girit Atış Poligonu’nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya’ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti.

FARKLI FÜZELER TEST EDİLDİ

Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi.

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BİR HAFTA BOYUNCA DENENDİ

Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

TÜRKİYE VE ABD ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması ve aktifleştirmesi sonrası ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamıştı. Türkiye F-35 programından çıkarılmış ve ücretini verdiği uçaklar Türkiye'ye teslim edilmemişti. Yunanistan'ın bu hamlesi sonrası ABD'nin nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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