HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan'dan göçmene işkence! Çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne ittiler

Yunanistan'dan göçmene işkence! Çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne ittiler

22.09.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Yuanistan güvenlik güçleri, bir göçmene elektroşok cihazıyla işkence yapıp, demir ve silah kabzasıyla darp ettikten sonra çırılçıplak soyup Meriç Nehri'nde ölüme itti. Ölümden dönen göçmen, yaşadığı dehşeti anlattı. İşte olayın detayları...

Yunanistan'dan göçmene işkence! Çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne ittiler

Yunanistan gerek Ege Denizi'nde gerekse Meriç Nehri'nde göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelelerle sık sık gündeme gelen Yunanistan, bir zulme daha imza attı.

AW718547_02

Yunanistan güvenlik güçleri, elektroşok cihazıyla işkence yapıp vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana getirdiği göçmeni, daha sonra demir ve silah kabzasıyla darp etti. Yunanistan güvenlik güçleri, çırılçıplak soyarak parasını ve cep telefonunu aldıkları göçmeni Meriç Nehri'nde ölüme itti.

AW718547_03

Meriç Nehri'nden yüzerek Türkiye sınırına ulaşan ve ardından şehir merkezine gelen göçmene, vatandaşlar kıyafet yardımında bulunup, pansuman yaptı.

AW718547_04

Yaralı haldeki göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edildikten sonra Meriç Nehri'ne itildiğini anlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arnavutköy'de feci kaza kamerada! Son anda kurtuldularArnavutköy'de feci kaza kamerada! Son anda kurtuldular
Rusya karıştı! Sosyal medyadan örgütlendiler, birçok kentte sokağa indilerRusya karıştı! Sosyal medyadan örgütlendiler, birçok kentte sokağa indiler
Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar olduEsnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu
Anahtar Kelimeler:
Meriç Nehri Yunanistan işkence göçmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Ülkeyi terk etmek için her yolu deniyorlar! Sınıra yığıldılar

Ülkeyi terk etmek için her yolu deniyorlar! Sınıra yığıldılar

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Rusya'da çok konuşulan canlı yayın!

Rusya'da çok konuşulan canlı yayın!

İlginizi Çekebilir

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Beyler buraya! En lüks erkek parfümlerini sizin için derledik

Beyler buraya! En lüks erkek parfümlerini sizin için derledik

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.