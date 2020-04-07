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Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Yakıtlarını alıp denizin ortasında bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum'da Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı. Göçmenler, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Yakıtlarını alıp denizin ortasında bıraktılar

Bu sabaha karşı İçmeler bölgesinden lastik botla denize açılan 17 göçmen, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Yunan askerleri, göçmenlerin lastik botunun yakıtını aldıktan sonra denizin ortasında kaderlerine terk etti.

GÖÇMENLERİ TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Göçmenler, Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bodrum sahil güvenlik ekibi, göçmenleri kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilerek işlemleri yapılan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Yunanistan göçmenler Ege Denizi

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