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Yunanistan'dan küstah tehdit: Sonuçlarıyla yüzleşirsin

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili Türkiye'ye uyarı mesajı gönderdi.

Yunanistan'dan küstah tehdit: Sonuçlarıyla yüzleşirsin

Miçotakis, Ankara'nın bölgedeki politikasını değiştirmemesi durumunda 'sonuçlarıyla yüzleşeceğini" söyledi.

Türkiye'nin Yavuz enerji sondaj gemisinin "tartışmalı sularda" operasyonunu genişletme kararından endişe duyduğunu belirten Yunan Başbakan, Ankara'nın Avrupa Birliği ile birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

İngiliz Economist dergisine konuşan Miçotakis, "Türkiye seçimini yapmalı, ya yapıcı bir şekilde Avrupa ile angaje olmak ya da tek taraflı eylemlerini sürdürmek ve sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda" dedi.

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Yavuz sondaj gemisi için yeni Navtex ilan edildi ve görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de eşlik ettiği Yavuz sondaj gemisi faaliyetlerini Selçuklu-1 kuyusunda sürdürüyor.

Doğu Akdeniz krizi 24-25 Eylül’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde ana gündem maddelerinden biri olacak.

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