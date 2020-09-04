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Yunanistan'dan NATO'nun açıklamasını yalanlama

04.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Yunanistan, NATO'nun Ankara ile Atina'nın Doğu Akdeniz'de kaza riskini azaltmak için teknik görüşmelere hazır olduğu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken Türkiye, NATO'nun girişimine destek verdi.

Yunanistan'dan NATO'nun açıklamasını yalanlama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Doğu Akdeniz'de istenmeyen "kaza ve olay" riskini azaltmaya yönelik Türkiye ile Yunanistan'ın teknik görüşmelere hazır olduğunu açıklamasına Ankara destek verirken Atina teknik görüşmelere hazır olunduğu yönündeki ifadenin "gerçeği yansıtmadığını" belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Yapılan açıklamada yer alan Yunanistan ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmak için 'teknik görüşmeler' konusunda mutabakata vardığı iddiası gerçeği yansıtmamaktır" ifadesi yer aldı.

Bakanlıktan Perşembe akşamı yapılan açıklamada, "Gerilimin azaltılması ancak bütün Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesi ile mümkün olur" denildi.

TÜRKİYE'DEN NATO GİRİŞİMİNE DESTEK

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi" için aldığı inisiyatifin desteklendiği vurgulandı. Bu inisiyatifin "iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılması" yönünde olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, "Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır" ifadesini kullandı. Türkiye, Yunanistan'ın da bu inisiyatife destek vermesini beklediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğuna" vurgu yapıldı.

STOLTENBERG'İN AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk ve Yunan liderler ile yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye ve Yunanistan'ın, "Doğu Akdeniz'de olay ve kaza riskini azaltmak için askeri çatışmayı önleyecek mekanizmaları kurma konusunda NATO bünyesinde teknik görüşmeleri kabul ettiğini" açıklamıştı. Türkiye ve Yunanistan'ın "değerli müttefikler" olduğunu belirten Stoltenberg, "Bizim ortak güvenliğimizi de etkileyen bütün konularda görüşmek için NATO önemli bir platform" demişti.

NATO Genel Sekreteri, geçen hafta yaptığı açıklamada da Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik ve bölgede yapılan askeri tatbikatlar nedeniyle istenmeyen kazaların engellenmesi için yöntemler arandığını belirtmişti.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri bölgede gerilimi artırırken, Türk ve Yunan fırkateynleri arasında bir olay yaşanmıştı. Oruç Reis'in faaliyetlerine eşlik eden Türk fırkateyni Kemalreis ile Yunan fırkateyni Limnos arasında 12 Ağustos'ta hafif bir çarpışma meydana geldiği bildirilmişti.

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