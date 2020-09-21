Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!

NATO üyesi iki ülke olan Türkiye-Yunanistan hattı Akdeniz'de enerji kaynaklarının bulunduğu bölge üzerinden gerilmiş durumd.

Geçen ay Türkiye'nin Oruç Reis isimli sismik araştırma gemisini bölgeye göndermesiyle iki ülke arasında tansiyon yeniden yükselmişti.

Geminin rutin bakım için limana dönmesi Yunanistan tarafından pozitif bir adım olarak değerlendirilmişti.

Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada "İstikşafi görüşmeleri devam ettirmeye yakınız ancak ne kadar yakın olduğumuz iki ülkenin de tutumuna bağlı. Şu anda durum iyi

gözüküyor" dedi.

İki ülke arasında daha önceki görüşmeler 2016 yılında anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Yunan medyasında istikşafi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayabileceğine ilişkin haberler yer aldı.



