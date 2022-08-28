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  4. Son dakika: Yunanistan'dan provokatif hamle! Türk F-16'larını hedef aldılar

Son dakika: Yunanistan'dan provokatif hamle! Türk F-16'larını hedef aldılar

28.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'deki skandallarına bir yenisini daha ekledi. Türk jetleri görev uçuşu gerçekleştirirken Yunan unsurları tarafından tacize uğradı. Türk F-16'larına Yunan S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. NATO Angajman Kuralları sistemine göre füze radar kilidi atılmasına yönelik olaylar 'düşmanca hareket' olarak ifade ediliyor.

Son dakika: Yunanistan'dan provokatif hamle! Türk F-16'larını hedef aldılar

Son dakika haberi: Yunanistan'ın provokatif hamleleri bitmiyor! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan'ın son skandalı hakkında açıklama paylaştı. MSB'nin açıklamasına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar 23 Ağustos’ta Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hava sahasında görev uçuşları gerçekleştirirken müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan büyük bir olay yaşandı.

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KEŞİF GÖREVİNDEKİ F-16'YA FÜZE KİLİDİ ATTILAR

Görevdeki Türk jetleri, Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16 ‘ya yerden havaya füze kilidi attı.

UÇAKLAR GÖREVİ TAMAMLAYIP ÜSLERİNE DÖNDÜ

Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

"DÜŞMANCA HAREKET"

Füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO Angajman Kuralları sistemine göre “düşmanca hareket” olarak ifade edildiği vurgusu yapan güvenlik kaynakları, Türkiye’nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlattı.

"MÜTTEFİKLİK İLKELERİNE AYKIRI"

Yunanistan’ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO’nun müttefiklik ilkelerine aykırılı olduğu ve batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan F-16
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