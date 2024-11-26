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Yunanistan'dan S-300 kararı! O ülkeye verecekler, dikkat çeken 'İsrail' detayı

26.11.2024 16:44
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Yunanistan'ın, elinde bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile ilgili bir iddia gündem oldu. Atina'nın S-300'leri Ermenistan'a devretmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Yunanistan'ın, Ermenistan'a vereceği hava savunma sistemlerinin yerine İsrail'den yeni sistemler temin edebileceği belirtiliyor.

Yunanistan'dan S-300 kararı! O ülkeye verecekler, dikkat çeken 'İsrail' detayı

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yetkilileri, eski savunma sistemlerini, Batı teknolojisine sahip yeni savunma sistemleri ile değiştirme niyetini taşıyor. Zira, özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından Yunanistan, Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Rus yapımı silah sistemlerinin bakımı ve yedek parça temininde sorun yaşıyor.

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"ERMENİSTAN'A DEVREDECEK" İDDİASI

Bu çerçevede Yunanistan, sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeyi değerlendiriyor.

S-300 hava savunma sisteminin Ermenistan'a verilmesinin Fransa ile işbirliği içerisinde oluşturulan bir inisiyatif olduğu ileri sürülen haberlerde, bu kararın ardında Ermenistan ile mevcut tarihi ve dini yakınlığın da olduğu savunuluyor.

İSRAİL DETAYI

Yunanistan'ın, Ermenistan'a vereceği hava savunma sistemlerinin yerine İsrail'den yeni sistemler temin edebileceği de belirtiliyor.

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Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Yunanistan
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