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Yunanistan'dan savunma sektörü atağı!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye ile Akdeniz'de gerilim yaşayan Yunanistan'ın hükümet sözcüsü Stelios Petsas, hükümetin yeni silah satın almayı, ordusunu güçlendirmeyi ve savunma sanayisini modernize etmeyi planladığını açıkladı.

Yunanistan'dan savunma sektörü atağı!

Yunanistan, 2009'un sonlarında başlayan borç krizi sırasında üç uluslararası mali kurtarma paketi ile ayakta kaldı. Sonuncu kurtarma paketinin süresi Ağustos 2018'de doldu. Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele eden Yunanistan, milyarlarca euroluk nakit rezervinin bir kısmını savunma sektörüne harcamak istiyor.

Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerle görüşüyoruz" dedi ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in Cumartesi günü yıllık ekonomi politikası konuşmasında savunma sektörü planını açıklayacağını belirtti.

Yunan bir hükümet yetkilisi geçen hafta Yunanistan'ın savaş uçağı almak için Fransa ve diğer ülkelerle görüştüğünü
söylemişti.

Yunanistan ayrıca on yıldan uzun süredir zarar eden savunma şirketlerini birleştirmeye ve özelleştirmeye çalışıyor.

Petsas, Mitsotakis'in Perşembe günü Güney Avrupa ülkeleri zirvesinden (MED 7) önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Korsika'da bir araya geleceğini ve konuyu görüşeceğini söyledi. Fransa cumhurbaşkanlığı toplantıyı teyit etmedi.

Türkiye ve AB üyesi Yunanistan, kıta sahanlıklarının kapsamı konusunda anlaşmazlık yaşıyorlar. Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim son haftalarda tırmandı.

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