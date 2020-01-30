Yunanistan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan vekile tepki

Açıklamada, “Yunanistan, Türkiye’nin de sembolü olan bayrağa karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor. Neo Nazi’lerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa’nın geleneklerinden uzaktır ve bugün halen mahkemelerde sanık olan Ioannis Lagos ‘Altın Şafak’ın reklamını yapma gayretindedir. Yunan halkı oylarıyla Altın Şafak’ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo Naziler sadece kendilerini temsil ediyorlar” ifadeleri yer aldı.

AP SADECE UYARDI

AP, provokatör Yunan siyasetçiyi yalnızca uyarmakla yetindi. AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, "Oturum başkanı, söz konusu kişinin davranışının kabul edilemez ve kurallara aykırı olduğunu açıkça ifade etti" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk Bayrağı'nı yırttı.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.