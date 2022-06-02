Yunanistan'dan Türkiye karşıtı kampanya! 16 farklı harita gönderdiler: Dikkat çeken SİHA vurgusu

Yunanistan, Türkiye karşıtı yeni kampanyaya imza attı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği bildirildi.

LOBİCİLİK GÖREVLENDİRMESİ YAPTI

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in ise diplomatlara ithafen yazdığı bir mektupta, Türkiye’nin tutumunu "revizyonist" olarak nitelendirdiği ve bu tutumun diplomatik kaynaklar vasıtasıyla diğer ülkelere anlatılması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

DİKKAT ÇEKEN SİHA VURGUSU

Yurtdışındaki Yunan diplomatlara gönderilen raporda ayrıca, Mavi Vatan, Türkiye Libya Anlaşması, geçmişte yaşanan Kardak Krizi, Coğrafi Formasyonlar ve Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) konularının yer aldığı belirtildi. (İHA)

