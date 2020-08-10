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Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis gemisinin 10-23 Ağustos arasında Doğu Akdeniz'de sismik araştırma gerçekleştireceğini yönelik duyuru yayınladı. Yunanistan ise Türkiye'nin faaliyetlerinin provakatif olduğunu ve bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyleyerek Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki yasadışı eylemlerini durdurmaya çağırdı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Yunanistan şantaj kabul etmeyecek. Ülkemizin egemenlik haklarını savunacağız" dedi.

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik iddialar konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Geçen ayki benzer bir duyuru ilanı (Navtex) iki ülke arasında tartışmaya neden olmuş; durum Almanya Başbakanı Angela Merkel'in müdahalesinden sonra yatışmıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın bu konudaki sözlerini tutmaması nedeniyle Türkiye'nin bölgede enerji arama çalışmalarına yeniden başladığını söylemişti.

Sismik araştırmalar, potansiyel hidrokarbon aramaları için hazırlık çalışmalarının bir parçası. Türkiye ile Yunanistan, Ege Denizi'nde üst geçiş ve etnik açıdan bölünmüş Kıbrıs gibi konularda da anlaşmazlık yaşıyorlar.

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