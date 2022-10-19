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Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türk köylerinin üzerinden alçak uçuş yaptılar

19.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. ABD ile ortak tatbikatlar gerçekleştiren Yunanistan, bu sefer de Türk köylerine savaş uçaklarıyla alçak uçuş gerçekleştirdi. Türk köylerinin üzerinden alçak uçuş provokasyonu olduğu sırada Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Çanakkale Boğazı'nın karşısındaki Semadirek Adası'nın Osmanlı'dan kurtuluşunun kutlama törenlerine katılması ise dikkat çekti.

Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türk köylerinin üzerinden alçak uçuş yaptılar

Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrasında Ege'deki adalar ve F-16'lar üzerinden artan gerilime bir yenisi daha eklendi.

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TÜRK KÖYLERİNİN ÜZERİNDEN ALÇAK UÇUŞ PROVOKASYONU

Ülkesinde ABD üsleri kurulmasına izin veren Yunanistan, bu sefer de helikopterleri ve savaş uçaklarını Türk köylerinin üzerinden alçak uçuş yaptırdı.

Son dakika: Yunanistan'dan provokatif hamle! Türk F-16'larını hedef aldılar Yunanistan'dan provokatif hamle! Türk F-16'larını hedef aldılar

Haber Global'in haberine göre İskeçe üzerinde yapılan alçak uçuş görüntülenirken, söz konusu eylem Yunanistan'ın Olimpik 2022 tatbikatı planı çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Çanakkale Boğazı'nın karşısındaki Semadirek Adası'nın Osmanlı'dan kurtuluşunun kutlama törenlerine katıldı. Jetlerin Türk köylerinin üzerinden yaptığı alçak uçuş sırasında Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu ziyaret ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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