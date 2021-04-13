Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Çavuşoğlu ile Görüşecek

Ziyaretin daha önce Çarşamba günü yapılacağı açıklanmıştı. Yunan bir yetkilinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre Dendias Çarşamba günü İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, daha sonra NATO video konferansı nedeniyle Atina’ya geri dönecek ve Perşembe günü Ankara’ya giderek Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Yunan yetkili Dendias’ın planlarını NATO toplantısı nedeniyle değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir’’ denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelmek üzere Türkiye’ye gidiyor. Yunan basınına göre iki bakanın görüşmesi, ilişkiler için dönüm noktası olabilir.

Görüşme Türkiye ve Libya’nın 27 Kasım 2019’da imzaladıkları deniz yetki anlaşmasına bağlı kalacaklarını bildirmelerinin hemen ardından yapılacak.

Libya’daki büyükelçiliğini yedi yılın ardından yeniden açan Yunanistan, Trablus ve Ankara’nın anlaşmayı iptal etmesi çağrısında bulunmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 7 Nisan’da Trablus’u ziyaret ederek, Libya’da 16 Mart’ta Başkanlık Konseyi Başkanlığı’nı devralan Muhammed el Menfi ile bir araya gelmişti. Yunanistan’ın bu görüşmede Türkiye’yle yapılan anlaşmaları iptal kararı alınmasını talep ettiği açıklanmıştı.

Türkiye ve Yunanistan Ankara’nın Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetleri konusunda uzun zamandır anlaşmazlık yaşıyor. Geçen yıl yaz aylarında Türkiye’nin sismik araştırma gemilerine donanmanın eşlik etmesi ve iki ülkenin deniz kuvvetlerinin bölgede karşı karşıya gelmesi tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Avrupa Birliği, Ankara ve Atina arasındaki tartışmada Atina’ya destek veriyor. Ankara ise birliği 2016 yılında yapılan göçmenlik anlaşması kapsamında verdiği sözleri tutmamakla suçluyor.

Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye AB tarafından yaptırım uygulanmasını isterken geçen ay yapılan Avrupa Birliği zirvesinde bu yönde bir karar alınmamıştı.

Zirveden Ankara ile Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi ve Türkiye’deki mülteciler için daha fazla mali destek sağlanmasının değerlendirilmesi kararı çıkmıştı.

