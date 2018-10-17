Yunanistan Dışişleri Bakanı İstifa Etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Makedonya’nın isim değişikliği konusundaki anlaşmaya tepkisi nedeniyle istifa etti. Kotzias, Makedonya’nın isim değişikliği karşılığında Yunanistan’ın bu ülkenin NATO’ya üyeliğine itirazını kaldırmasını öngören anlaşma konusunda savunma bakanıyla yaşadığı görüş ayrılığının ardından bu kararı aldı.

Başbakan Aleksis Çipras, Kotzias’ın istifasını kabul ettiğini ve isim değişikliği anlaşmasının başarıyla tamamlanabilmesi için dışişleri bakanlığının yetkilerini kendi üzerine alacağını açıkladı. Kotzias’ın istifa haberi, isim değişikliği konusunda Savunma Bakanı Panos Kammenos’la sert biçimde tartıştığı belirtilen kabine toplantısından bir gün sonra geldi.

İktidar koalisyonunun küçük ortağı olan partinin liderliğini yürüten Kammenos, anlaşmaya uzun süredir karşı çıkıyordu ve onay için parlamentoya gelmesi halinde koalisyondan ayrılma tehdidinde bulunuyordu.

