Yunanistan Dışişleri Bakanı, Netanyahu ile görüştü! Flaş Türkiye sözleri

Dendias ile Netanyahu, Batı Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Netanyahu, Dendias’a “Bu ziyaretin İsrail ile Yunanistan arasındaki büyük dostluğun başka bir şekilde ifadesidir.” dedi.

"TÜRKİYE DAHİL HERHANGİ BİR TARAFIN SALDIRGANLIĞINI TAKİP EDİYORUZ"

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Netanyahu, “Birinci yön, Doğu Akdeniz'deki iki demokrasinin (İsrail ile Yunanistan) ortak jeopolitik çıkarlarıdır. Açıktır ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye dahil herhangi bir tarafın saldırganlığını ciddi bir şekilde takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, turizm ve ticaret de dahil iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye devam edeceklerine vurgu yaparak, “Bunu memnuniyetle görüşeceğiz ve yine Yunanistan'ın iyi durumda olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum.” şeklinde konuştu.

DENDİAS BUGÜN İSRAİL'E GİTMİŞTİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İsrail ile ülkesi arasındaki turizm faaliyetlerini ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi görüşmek üzere bugün İsrail’e gitmişti.

Dendias, daha önce İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile de bir araya gelmiş, turizm faaliyetlerini ve iki ülke ilişkilerini ele almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias’ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, “İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan’a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." ifadeleri kullanılmıştı. (AA)

