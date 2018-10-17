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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya isminin kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın ardından istifa etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya isminin kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın ardından istifa etti.


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