HABER

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak, son günlerde artan mülteci akını hakkında görüştü.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye/ısı Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile bakanlıkta bir görüşme yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak, son günlerde artan mülteci akını hakkında görüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye/ısı Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile bakanlıkta bir görüşme yaptı. Yerel basına göre Bakan Dendias, Atina’nın son günlerde artan mülteci akını sebebi ile memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bakan Dendias’ın Büyükelçi Özügergin’e Türkiye’nin AB ile 2016’daki mülteci anlaşmasını hatırlattığı kaydedildi. Görüşmede Büyükelçi Özügergin’in Türkiye’nin 2016 anlaşmasına uyduğunu ve şartları yerine getirdiğini kaydettiği ve görüşme hakkındaki bilgiyi Ankara’ya ileteceğini söylediği öğrenildi.

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı!Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklamasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Diğer Haberler
HDP’den Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

İBB'de İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne atama

İBB'de bir kritik atama daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.