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  4. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye ziyareti ertelendi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye ziyareti ertelendi

14.04.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret bir gün ertelenerek 15 Nisan'da gerçekleşecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye ziyareti ertelendi

Yunanistan dışişleri bakanlığı NATO dışişleri bakanları toplantısı ile çakışması nedeniyle ziyaretin yarın yapılacağını açıkladı.

İki ülke arasında Akdeniz'deki enerji kaynakları nedeniyle gerilim yaşanmıştı.

Yunanistan hükümetinden bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Dendias'ın bugün İstanbul'da Rum Ortodos Kilisesi başpiskoposuyla görüşüp NATO toplantısına katılmak için Atina'ya döneceğini belirterek, "Perşembe ise Ankara'ya giderek Türk
mevkidaşı ile görüşecek" dedi.

Yetkili seyahatin ertelenmesine NATO toplantısının neden olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dendias'ın Türk mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konuları görüşeceği
belirtildi.

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Yunanistan

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