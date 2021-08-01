HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 'bir sivilin Edirne'de Yunan tarafından ateş edilerek öldürüldüğü' yönündeki iddiaları reddetti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 'bir sivilin Edirne'de Yunan tarafından ateş edilerek öldürüldüğü' yönündeki iddiaları reddetti

01.08.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, sivil bir Türkiye vatandaşının Edirne'de Yunanistan tarafından ateş edilerek öldürüldüğü yönündeki iddiaları reddetti. Konuya ilişkin Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 'bir sivilin Edirne'de Yunan tarafından ateş edilerek öldürüldüğü' yönündeki iddiaları reddetti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bir Türk sivilin Türkiye topraklarında Yunanistan tarafından ateş edilerek öldürüldüğü yönündeki iddiaları reddetti.

Konuya ilişkin Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eleni Vakali'nin bakanlığa çağrılarak nota verildiğini bildirdi.

AA'nın konuya ilişkin haberinde, "Maslahatgüzar Vakali'ye, Türkiye'nin protesto ettiği söz konusu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği ve olayın mağdurları ile ailelerinin tazminat haklarının saklı tutulduğu bildirildi" ifadeleri yer aldı.

Yunan Dışişleri Bakanlığı ise Vakali'nin Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerine olaya ilişkin Türkiye'nin iddialarını bütünüyle reddetiğini belirterek, "Vakali, Türk tarafına sınırlarını koruma, insan kaçakçılığına ve yasadışı göçe izin vermeme yükümlülüğüne dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi ise Yunanistan polisinin olayda Yunan güçlerinin herhangi bir müdahalesinin olmadığı yönündeki bir açıklamasına yer verdi.

Türkiye'de basına yansıyan bazı haberlerde Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde, Mehmet Durgun isimli kişinin "sınırın diğer tarafından açılan ateş sonucunda öldürüldüğü" iddia edilmişti.

Map

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vurulduBursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu
Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasınHiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu katliamla ilgili yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu katliamla ilgili yeni gelişme

Türkiye'den Yunanistan'a nota

Türkiye'den Yunanistan'a nota

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Ailesi için İstanbul'u terk etti! İşte son hali

Ailesi için İstanbul'u terk etti! İşte son hali

MSB 2 çıkarma gemisi Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisi Marmaris'e sevk etti

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.