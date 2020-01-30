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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Türk Bayrağına saygısızlık yapan ırkçı vekile kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türk Bayrağı’nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı kınadı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan ırkçı Altın Şafak Partisi Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türk Bayrağı’na yaptığı saygısızlığa ilişkin açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türk Bayrağı’nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı kınadı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan ırkçı Altın Şafak Partisi Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türk Bayrağı’na yaptığı saygısızlığa ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, “Yunanistan, Türkiye’nin de sembolü olan bayrağa karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor. Neo Nazi’lerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa’nın geleneklerinden uzaktır ve bugün halen mahkemelerde sanık olan Ioannis Lagos ‘Altın Şafak’ın reklamını yapma gayretindedir. Yunan halkı oylarıyla Altın Şafak’ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo Naziler sadece kendilerini temsil ediyorlar” ifadeleri yer aldı.
Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda kağıttan yapılmış Türk Bayrağı’nı yırtmıştı.

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