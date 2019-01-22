Yunanistan duyurdu: 4 bin 834 Türk iltica talebinde bulundu

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre, Aralık ayında Yunanistan’a 409 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu.Yunanistan'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.15 Temmuz 2016-Aralık 2018 döneminde 29 ayda 6 bin 813 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu. Yunanistan'a iltica için 2017 yılında 1,826, 2018 yılında ise 4 bin 834 Türk vatandaşı başvuru yaptı. Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunmuştu.

204 BİN İLTİCA BAŞVURUSU

Bu arada Yunanistan'a 2013-2018 yıllarında toplam dünya genelinden 204 bin 97 kişi iltica için başvurdu. Bu başvuruların 138 bin 485'i erkeklerden, 65 bin 612'si ise kadınlardan oluştu.0-13 yaş aralığında 48 bin 266, 14-17 yaş aralığında 17 bin 570, 18-34 yaş aralığında 100 bin 749, 35-64 yaş aralığında 36 bin 554, 65 yaş ve üstü ise 958 kişi başvuruda bulundu. Bu dönemde Yunanistan sınırları içine, geçen beş yılda toplam 5 bin 186 çocuk da ebeveynsiz olarak girdi.