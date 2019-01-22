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Yunanistan duyurdu: 4 bin 834 Türk iltica talebinde bulundu

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.01.2019 10:31 | Son Güncelleme

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı, 2018 yılı iltica başvurularını açıkladı. Yunanistan'a geçen yıl 4 bin 834 Türk iltica için başvurdu. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016 tarihinden Aralık 2018 de dahil 29 ayda toplam 6 bin 813 Türk vatandaşı iltica için Yunanistan'a başvuruda bulundu.

Yunanistan duyurdu: 4 bin 834 Türk iltica talebinde bulundu

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre, Aralık ayında Yunanistan’a 409 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu.Yunanistan'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.15 Temmuz 2016-Aralık 2018 döneminde 29 ayda 6 bin 813 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu. Yunanistan'a iltica için 2017 yılında 1,826, 2018 yılında ise 4 bin 834 Türk vatandaşı başvuru yaptı. Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunmuştu.

204 BİN İLTİCA BAŞVURUSU

Bu arada Yunanistan'a 2013-2018 yıllarında toplam dünya genelinden 204 bin 97 kişi iltica için başvurdu. Bu başvuruların 138 bin 485'i erkeklerden, 65 bin 612'si ise kadınlardan oluştu.0-13 yaş aralığında 48 bin 266, 14-17 yaş aralığında 17 bin 570, 18-34 yaş aralığında 100 bin 749, 35-64 yaş aralığında 36 bin 554, 65 yaş ve üstü ise 958 kişi başvuruda bulundu. Bu dönemde Yunanistan sınırları içine, geçen beş yılda toplam 5 bin 186 çocuk da ebeveynsiz olarak girdi.

Yunanistan'a 2013-2018 tarihlerinde iltica için başvuranların uyrukları şöyle:

Suriye - 60 bin 980

Afganistan - 28 bin 86

Pakistan - 25 bin 407

Irak - 23 bin 403

Arnavutluk - 9 bin 180

Türkiye - 6 bin 949

Bangladeş - 5 bin 751

İran - 4 bin 908

Gürcistan - 4 bin 333

Filistin - 3 bin 824

Diğer ülkeler - 31 bin 276

Toplam - 204 bin 97

(DHA)

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Yunanistan Türkiye Türk iltica

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