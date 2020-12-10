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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor

10.12.2020 21:36 | Son Güncelleme:
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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 17 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 9 Aralık Çarşamba günü saat 13.00’da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 17 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 9 Aralık Çarşamba günü saat 13.00’da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen can Salı içerisindeki 17 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 17 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor

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