Yunanistan Ege Adaları'ndaki sığınmacıları tahliye ediyor

Avrupa Birliği de Atina’ya bu konuda yardım teklifinde bulundu.Yunanistan, Ege Denizi'nin doğusundaki adalarında faaliyette olan sığınmacı kamplarındaki aşırı yoğunluk nedeniyle, burada kalan binlerce kişiyi ana karaya tahliye etmeye başladı.

Pazartesi sabah saatlerinde içinde 640 sığınmacı olan bir feribotun, Midilli Adası'ndan ayrıldığı belirtildi. Söz konusu sığınmacıların, Selanik'in kuzeyinde bir bölgeye yerleştirilecekleri bildiriliyor.

Yunanistan hükümeti, gün içinde Midilli'den, sığınmacıları taşıyacak olan ikinci bir feribotun daha kalkacağını duyurdu. Yunanistan devlet televizyonu, çoğunluğu 18 yaşın altındaki genç ve çocuklarla, kadınlar, aileler ve hastalardan oluşan yaklaşık bin 500 sığınmacının Pazartesi günü ana karaya taşınacağını duyurdu.

Türkiye'den geçişler arttı

Son günlerde yüzlerce sığınmacının Türkiye üzerinden Yunan Adaları'na kaçak geçiş yaptığı öne sürülüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'den gelen sığınmacı sayısındaki artıştan kaygı duyduğunu ifade ederek, Yunanistan'a, sığınmacıların tahliyesinde yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Komisyon sözcülüğünden yapılan açıklamada, Ankara'nın Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'na uymaya devam edeceğine inanıldığı belirtildi.