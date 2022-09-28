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Yunanistan Ege'de savaş gemileriyle! Fransa'yı da yanına aldı: İhtimaller güçleniyor

28.09.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan bir yandan diyalog söyleminden vazgeçmezken diğer yandan bölgede gerilimi tırmandıracak hamlelerine devam ediyor. Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma olasılığının tartışıldığı günlerde Yunanistan'ın son hamlesi bu olasılığa zemin hazırlayacak nitelikte.

Yunanistan Ege'de savaş gemileriyle! Fransa'yı da yanına aldı: İhtimaller güçleniyor

Son günlerde dünya gözünü Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime çevirmiş durumda. Yunanistan'ın provokasyonları, uluslararası hukuka aykırı hamleleri ve karşılığında Türkiye'den gelen sert tepkiler nedeniyle bölgede gerilim bir kez daha hayli yükseldi. Öyle ki, GKRY'den gelen açıklamada en zayıf halka olarak savaşa sürüklenme korkusu dile getirildi. Ancak Yunanistan kışkırtıcı adımlar atmayı sürdürüyor. Son olarak, Ege'nin doğusunda Fransa ile yürüttüğü ortak tatbikata Yunanistan bütün savaş gemilerini dahil etti.

Yunanistan, Fransa ile Ege Denizi'nin doğusunda ortak tatbikata başladı. Tatbikat 1 Ekim'e kadar sürecek. Yunan donanması tatbikata tüm savaş gemileriyle katılıyor.

Tatbikatta ayrıca iki ülkeye ait çok sayıda savaş uçağı, gemi, denizaltı, helikopter, özel birim yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Fransa Yunanistan tatbikat
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