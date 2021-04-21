Yunanistan Eleştirilere Rağmen Seyahat Kısıtlamalarını Gevşetiyor

Önümüzdeki ay turizm sezonunu açmaya hazırlanan Yunanistan, ABD ve diğer bazı ülkelerden gelecek turistler için karantina kısıtlamasını kaldırdı. Ancak Corona virüsü salgınının Yunanistan çapında ve ABD'nin bazı bölgelerinde halen büyük bir hızla devam etmesi, Yunan hükümetinin turizm sezonunu açmak için kısıtlamaları kaldırmada aceleci davrandığı kaygılarının artmasına yol açtı.

Yunanistan'ın yeni getirdiği kurallar, Pazartesi günü açıklanır açıklanmaz yürürlüğe girdi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden turistler Yunanistan'da kaldırılan kısıtlamalar sayesinde Corona virüsü pandemisinin uluslararası seyahati felce uğrattığı 2020 yılı Mart ayından bu yana ilk kez karantina zorunluluğu olmadan seyahat edecek.

İsrail, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve AB üyesi ülkelerin vatandaşları, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Yunanistan'da tatil yapabilecek. Bu turistlerin yedi günlük karantina zorunluluğu olmadan Yunanistan'a giriş yapabilmesi için Covid-19 aşısı yaptırmış olmaları ya da Yunanistan'a varmadan 72 saat önce yaptırdıkları Corona testinin sonucunun negatif çıkmış olması gerekiyor.