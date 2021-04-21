Yunanistan Eleştirilere Rağmen Seyahat Kısıtlamalarını Gevşetiyor

Önümüzdeki ay turizm sezonunu açmaya hazırlanan Yunanistan, ABD ve diğer bazı ülkelerden gelecek turistler için karantina kısıtlamasını kaldırdı. Ancak Corona virüsü salgınının Yunanistan çapında ve ABD'nin bazı bölgelerinde halen büyük bir hızla devam etmesi, Yunan hükümetinin turizm sezonunu açmak için kısıtlamaları kaldırmada aceleci davrandığı kaygılarının artmasına yol açtı.
Yunanistan'ın yeni getirdiği kurallar, Pazartesi günü açıklanır açıklanmaz yürürlüğe girdi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden turistler Yunanistan'da kaldırılan kısıtlamalar sayesinde Corona virüsü pandemisinin uluslararası seyahati felce uğrattığı 2020 yılı Mart ayından bu yana ilk kez karantina zorunluluğu olmadan seyahat edecek.
İsrail, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve AB üyesi ülkelerin vatandaşları, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Yunanistan'da tatil yapabilecek. Bu turistlerin yedi günlük karantina zorunluluğu olmadan Yunanistan'a giriş yapabilmesi için Covid-19 aşısı yaptırmış olmaları ya da Yunanistan'a varmadan 72 saat önce yaptırdıkları Corona testinin sonucunun negatif çıkmış olması gerekiyor.
Yeni kararla, salgın nedeniyle turizm sektörü ağır darbe alan ve seyahat pazarından büyük pay almayı garantilemeye çalışan Yunanistan, yaz tatil sezonu öncesinde turistlere yeniden açılan ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu.
Ancak siyasi muhalifler, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin neredeyse dolu olması, 11 milyon nüfuslu ülkede sadece yüzde 10'luk bir kesime aşı yapılması ve pandeminin Yunanistan'da etkisini hala sürdürmesi nedeniyle hükümeti, ulusal sağlık komisyonunun uyarılarını dikkate almamakla suçluyor.
Hüküme t Sözcüsü Aristotelia Peloni ise yetkililerin sorumsuzca davrandığı şeklindeki suçlamaları reddetti.
Hükümetin sorumsuz davrandığı yönündeki herhangi bir iddianın aşağılayıcı olduğunu söyleyen Peloni, salgında uyulması gereken kuralları koymanın sağlık komisyonunun değil hükümetin görevi olduğunun altını çizdi. Sözcü, Yunanistan'ın ABD ve diğer ülkelerden turistlerin gelmesine izin verme kararının yakından takip edileceğini kaydetti.
Yunan hükümeti sözcüsü Peloni, bunun bir deneme süreci olduğunu, gereken şartları karşılayan turistlerin Yunanistan'ın deniz, güneş ve eğlenceli ortamından faydalanmak için otellerde konaklayabileceğini, ancak oteller dışında ülkede yaşayan halkla aynı sınırlamalara tabi tutulacaklarını söyledi.
Yaklaşık 200 Hollandalı turist, deneme sürecinin parçası olarak Yunanistan'a vardı.
Hollandalı turistler, Rodos adasında bir tatil köyünde sekiz gün boyunca konaklayacak.
Deneme sürecine katılan turistler sadece tatil köyündeki havuza, restoranlara ve otelin sunduğu diğer hizmetlere erişebilecek.
Aylardır aralıklarla devam eden kapanma süreçleri ve kısıtlamalardan giderek daha büyük rahatsızlık duymaya başlayan Yunan halkıysa turizm sektöründeki bu gibi deneyleri gördükçe yerel bazda uygulanan kısıtlamaları gözardı etmeye başlıyor; sokağa çıkıp "Corona partileri" düzenliyor.
Düzenlenen sokak partilerinden uzak duran ve kısıtlamalara uyanlar, yabancıların ülkeye gelmesine izin veren hükümetin Yunan halkını kapalı bir hayat sürmeye zorlamasını ve yaklaşan Yunan Ortodoks Paskalya kutlamaları için bile yaşadıkları ilçe dışına çıkmalarına izin verilmemesini haksızlık olarak görüyor.
Sağlık yetkilileriyse ülke çapında kısıtlamaların gevşetilmesinin yeni enfeksiyon vakalarını tetikleyeceği uyarısı yapıyor.
Yunan hükümeti, giderek artan memnuniyetsizliği ve kısıtlamaların yol açtığı bıkkınlığı gidermek için Mayıs ayı ortasına kadar yerel kısıtlamaların kaldırılabileceğini öne sürmeye başladı. Bu dönem, ilk büyük turist gruplarının ülkeye varmaya başlayacağı günlere denk geliyor.