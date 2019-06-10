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Yunanistan Erken Seçime Gidiyor 

10.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Başbakan Aleksis Çipras’ın parlamentonun feshedilmesi talebini kabul ederek erken seçimin önünü açtı

Yunanistan Erken Seçime Gidiyor 

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Başbakan Aleksis Çipras’ın parlamentonun feshedilmesi talebini kabul ederek erken seçimin önünü açtı. Yunanistan’ı tarihinin en büyük ekonomik krizinden çıkartan 44 yaşındaki Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde beklediği oy oranını alamamasının ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Geçen ay yapılan AP seçimlerinde muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi, Çipras’ın partisi solcu Syriza’nın 9,5 puan önüne geçti.

Çipras’ın Pazartesi günü yaptığı resmi talebin onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı’nın yeniden seçime gidilmesine izin veren ve parlamentoyu fesheden bir kararname çıkartması bekleniyor.

Hükümet normalde Ekim ayında yapılacak seçimlerin 7 Temmuz’a çekilmesini istiyor. Çipras erken seçim sürecinin uzamasını ve son yıllarda edinilen ekonomik kazanımların zedelenmesini istemiyor.

2015 yılında başbakanlık koltuğuna oturan Çipras, yıllarca süren ekonomik krizin ardından Avrupalı yetkililerle varılan anlaşmada mali kurtarma paketleri alma karşılığında sıkı kemer sıkma önlemleri uygulama sözü vermişti.

Partisi Syriza, iktidara gelmesinin hemen ardından geri adım atarak bir kurtarma paketini daha kabul etmek zorunda kalmış aksi halde Euro bölgesinden atılma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

Yunanistan, arka arkaya 280 milyar Euro’luk üç kurtarma paketinin ardından ekonomik uyum programlarından 2018’de çıkmıştı.

Atina ve Üsküp arasındaki tartışmalı isim anlaşması da Çipras’a yönelik eleştirilere neden olmuştu. Anlaşmayla birlikte Makedonya’nın ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değişmişti.

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