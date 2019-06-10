Yunanistan Erken Seçime Gidiyor 

Çipras’ın Pazartesi günü yaptığı resmi talebin onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı’nın yeniden seçime gidilmesine izin veren ve parlamentoyu fesheden bir kararname çıkartması bekleniyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Başbakan Aleksis Çipras’ın parlamentonun feshedilmesi talebini kabul ederek erken seçimin önünü açtı. Yunanistan’ı tarihinin en büyük ekonomik krizinden çıkartan 44 yaşındaki Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde beklediği oy oranını alamamasının ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Partisi Syriza, iktidara gelmesinin hemen ardından geri adım atarak bir kurtarma paketini daha kabul etmek zorunda kalmış aksi halde Euro bölgesinden atılma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

Yunanistan, arka arkaya 280 milyar Euro’luk üç kurtarma paketinin ardından ekonomik uyum programlarından 2018’de çıkmıştı.

Atina ve Üsküp arasındaki tartışmalı isim anlaşması da Çipras’a yönelik eleştirilere neden olmuştu. Anlaşmayla birlikte Makedonya’nın ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değişmişti.

