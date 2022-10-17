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Yunanistan fotoğraf paylaşarak Türkiye'yi hedef almıştı! Skandal 'mülteci' paylaşımına Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert sözler

17.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in sosyal medyadan Türkiye hakkında iddia ortaya atarak paylaştığı fotoğrafa tepkiler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Frontex'e 'suç ortaklığı' tepkisi gösterdi. "En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı" diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mültecileri geri iterken imza attığı 'kıyafet' skandalını da açıkladı.

Yunanistan fotoğraf paylaşarak Türkiye'yi hedef almıştı! Skandal 'mülteci' paylaşımına Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert sözler

Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alarak paylaştığı skandal 'mülteci' iddiasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sonra bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik muamelesiyle ilgili yankı uyandıracak açıklamalar yaptı. Son bir haftada 4 göçmenin daha ölü olarak Ege'den çıkartıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "En son Türkiye-Yunanistan sınırında yanlış hatırlamıyorsam 19 mülteci donarak çırılçıplak ölmüştü. Çünkü Yunanistan bunları geri iterken üzerindeki her şeye el koyuyor" diye konuştu ve Yunanistan'ın mültecilerin üzerindeki kıyafetlere de el koyduğunu ifade etti.

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"YUNANİSTAN GİBİ OLMAK İÇİN UTANMAZ VE AYMAZ OLMAK GEREKİYOR"

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uyguladığı politikaya değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır. Tabii Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin de hakkını yememem lazım. Onlara da bu konuda fena değiller. Azerbaycan Türkçesi tabiriyle onlar da bu konuda pis değiller. Yunanistan'ın ve onun destekçisi Frontex'in karnesi ortada" dedi.

"FRONTEX SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR"

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Tüm uluslararası kuruluşlar, uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın Yunanistan'ın ve Frontex'in desteğiyle göçmenlere mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde insan hakları mahkemesinin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler, yönetim olarak Yunanistan bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda. Diğer taraftan biraz önce söyledim. Frontex suç ortaklığı yapıyor."

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"KIYAFETLERİNE BİLE EL KOYUYORLAR"

"En son yine Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı" diyen Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yani bunlar şöyle düşünüyor; biz her şeyi yaparız. Bunu da Türkiye'nin üzerine atarız ya da transit ülkelere atarız. Buna da herkes inanır. Ama gerçekler ortada. Biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Ayrıca son bir hafta içinde 4 tane daha göçmen ölü olarak Ege'den çıkartıldı. Bunların hepsi Yunanistan'ın o botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk etmesiyle maalesef gerçekleşiyor. Diğer taraftan yine sınırda çırılçıplak insanların donarak nasıl öldüğünü görüyoruz, gördük. En sonun Türkiye-Yunanistan sınırında yanlış hatırlamıyorsam 19 mülteci donarak çırılçıplak ölmüştü. Çünkü Yunanistan bunları geri iterken üzerindeki her şeye el koyuyor. Bir daha gelmesinler diye. Sadece kimlik veya diğer üzerindeki belgeler değil, kıyafetlerine bile el koyuyorlar. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesini çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır. Ama maalesef buna inanmak isteyen, Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen sadece doğru kabul eden değil, kabul etmemizi isteyen Avrupa Birliği üyesi ülkelerde var. Zaten Yunanistan'ı da cesaretlendiren budur. İçişleri Bakanlığımız da zaten gerekli açıklamaları yaptı."

(DHA)

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Yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu

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