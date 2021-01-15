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Yunanistan, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımına onay verdi

15.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Yunanistan, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımına onay verdi

Yunanistan Parlamentosu Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını onayladı.

Parlamentoda yapılan oylama oturumunda 2,5 milyar euroya mal olacak 6'sı yeni 12'si ikinci el 18 Rafale savaş uçağının satın alınmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen tasarının "her yöne net bir mesaj ilettiğini" savundu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuz ayında alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.

Doğu Akdeniz ve Ege'de artan gerilim sonrası Atina yönetimi, 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar euro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar euro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

2,32 MİLYAR EURO MALİYET

6 yeni ve 12 kullanılmış Rafale savaş uçaklarının Yunanistan'a maliyeti 1,92 milyar euro olacak. Uçaklarda kullanılacak teçhizat için ise 400 milyon euro ek ödeme öngörülüyor. Programın toplam maliyeti ise 2,32 milyar euroya (yaklaşık 21 milyar TL) ulaşıyor.

Yunanistan'ın savunma harcamaları 2021'de geçen yıla göre üçte birdem fazla artarak 5,4 milyar euro'ya (yaklaşık 49 milyar TL) yükseldi.

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