Yunanistan-Fransa ortak tatbikatı başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Akdeniz’de ülkesinin askeri varlığını artıracağını bildirmişti. Yunanistan Savunma Bakanlığı, Girit açıklarında Fransa ile ortak deniz tatbikatına başlandığını duyurdu. Bakanlık, söz konusu tatbikata Fransız fırkateyni Lafayette ile helikopter gemisi Tonnerre'in, Yunanistan deniz kuvvetlerinden de dört fırkateynin katıldığını ve tatbikat alanının, Türkiye'nin sismik çalışma yaptığı alanı da kapsadığını bildirdi. Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Rafale tipi savaş uçağının da Girit'te bulunduğu ifade edildi.

Perşembe günü başlayan tatbikat öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Yunanistan arasında görüş ayrılığına neden olan deniz yetki tartışmaları ile ilgili olarak, "Türkiye’nin sebep olduğu gerginlik" ifadesini kullanmış ve ülkesinin bu bölgedeki askeri varlığını artıracağını bildirmişti. Fransa aynı zamanda üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) gibi Türkiye'ye çağrıda bulunarak, egemenlik hakları tartışmalı olan sularda petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmasını talep etmişti.