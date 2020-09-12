HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan: “Fransa'dan 18 Savaş Uçağı Alıyoruz”

Yunanistan: “Fransa'dan 18 Savaş Uçağı Alıyoruz”

12.09.2020 22:51 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliği sürerken Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale uçağı alacağını açıkladı

Yunanistan: “Fransa'dan 18 Savaş Uçağı Alıyoruz”

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akeniz'de tansiyon yükselirken, Yunanistan’dan "büyük" bir silah satın alma programı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin yeniden örgütlenmesi için harekete geçtikleri açıklaması geldi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj arama çalışmalarına karşı birlikte hareket eden Fransa ve Yunanistan, bir süredir kulislerde konuşulan 18 Rafale savaş uçağı alımına ilişkin müzakereleri tamamladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunan ordusunu güçlendirmek için Fransız yapımı 18 Rafale savaş uçağı, 4 deniz fırkateyni ve 4 de helikopter alacağını açıkladı.

Selanik kentinde konuşan Miçotakis, ayrıca, ordunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde, 15.000 ek asker alınacağını ve savunma sanayisini daha fazla finanse edeceğini söyledi. Miçotakis tarafından açıklanan program ayrıca, 4 firkateynin yenilenmesi ve tanksavar silahları, torpidoları ve füzelerin satın alınmasını da içeriyor.

Yunan Başbakanı Miçotakis, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme zamanı geldi. Bu, ulusal bir kalkan oluşturacak önemli bir programdır" dedi. Bu programın binlerce yeni istihdam yaratacağını da sözlerine ekledi.

Rafale uçaklarının yapımcısı Dassault Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier, "Bu duyuru, Yunanistan ile neredeyse yarım asırdır sahip olduğumuz olağanüstü ilişkiyi güçlendiriyor. Yunan makamlarına, bize gösterdikleri güven için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dassault Aviation, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından ifade edilen operasyonel ihtiyaçları karşılamak ve böylece Yunanistan'ın egemenliğini ve Yunan halkının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için tamamen seferber oldu" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Günlük vaka sayısı 10 bini geçti!Günlük vaka sayısı 10 bini geçti!
ÖTV sonrası ikinci el araba piyasasının durumuÖTV sonrası ikinci el araba piyasasının durumu
En Çok Okunan Haberler
12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Ünlü futbolcuyla aşk mı yaşıyor? Dikkat çeken yorum
Ünlü futbolcuyla aşk mı yaşıyor? Dikkat çeken yorum
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'yi sebep gösterip Fransa ile anlaştılar! Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini geçti!
Günlük vaka sayısı 10 bini geçti!
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1128 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1128 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokakta
Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokakta
Rasulayn’da terör saldırısı: 21 yaralı
Rasulayn’da terör saldırısı! Çok sayıda yaralı var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.