Yunanistan: “Fransa'dan 18 Savaş Uçağı Alıyoruz”

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akeniz'de tansiyon yükselirken, Yunanistan’dan "büyük" bir silah satın alma programı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin yeniden örgütlenmesi için harekete geçtikleri açıklaması geldi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj arama çalışmalarına karşı birlikte hareket eden Fransa ve Yunanistan, bir süredir kulislerde konuşulan 18 Rafale savaş uçağı alımına ilişkin müzakereleri tamamladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunan ordusunu güçlendirmek için Fransız yapımı 18 Rafale savaş uçağı, 4 deniz fırkateyni ve 4 de helikopter alacağını açıkladı.

Selanik kentinde konuşan Miçotakis, ayrıca, ordunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde, 15.000 ek asker alınacağını ve savunma sanayisini daha fazla finanse edeceğini söyledi. Miçotakis tarafından açıklanan program ayrıca, 4 firkateynin yenilenmesi ve tanksavar silahları, torpidoları ve füzelerin satın alınmasını da içeriyor.

Yunan Başbakanı Miçotakis, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme zamanı geldi. Bu, ulusal bir kalkan oluşturacak önemli bir programdır" dedi. Bu programın binlerce yeni istihdam yaratacağını da sözlerine ekledi.