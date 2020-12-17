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Yunanistan Fransa'dan 2,3 milyar euroluk savaş uçağı alacak

17.12.2020 20:11 | Son Güncelleme:
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Yunanistan Fransa'dan 2,3 milyar euroluk savaş uçağı alacak

Eylül ayında dev savunma programı açıklayan Yunanistan, Fransa'dan alınacak Rafale savaş uçakları için 2,3 milyar euro ödeneceğini bildirdi.

Atina Kasım ayında da 24 adet F-35 için ABD'ye resmi başvuruda bulunmuştu.Yunan hükümeti, Fransa'dan satın alacağı Rafale savaş uçakları ve uyumlu füzelerin modernizasyonuna 2 milyar 320 milyon euro ödeyeceğini açıkladı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Eylül ayında açıklanan dev savunma programı kapsamında Fransa'dan sipariş edilen 18 Rafale savaş uçağında teslimatın 2021 ortasında başlayacağını ve iki yıl içinde tamamlanacağını kaydetti. Hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi kapsamında Rafale uçaklarıyla uyumlu havadan havaya Meteor füze sistemleri de envantere katılacak.

Rafale savaş uçaklarından 12'sinin şu an Fransız hava kuvvetlerinin kullanımında olduğunu ve altı yeni savaş uçağının Dassault Aviation firmasından satın alınacağını belirten Petsas, Türkiye'nin adını anmadan "Bu adım, havada güç dengesini değiştirecektir" ifadesini kullandı.

Yunanistan Kasım ayında da 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye resmi başvuru yapıldığını duyurmuştu. Devlet televizyonu ERT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetmişti.

11,5 milyar euroluk alışveriş listesi

Atina Eylül ayında, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile gerilimin tırmandığı bir dönemde yeni satın alımlar ve modernizasyon projelerini de içeren 11,5 milyar euroluk savunma programı açıklamıştı.

Program çerçevesinde dört yeni fırkateyn satın alınması, dört mevcut fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de envantere katılacağı bildirilmişti.

Fırkateynlerin ise on yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor.

AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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