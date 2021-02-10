HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan göçmenleri ölüme itti

Yunanistan göçmenleri ölüme itti

10.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan askerlerince darp edildikten sonra yarı çıplak halde dondurucu soğukta Meriç Nehri’nin ortasına atılarak adeta ölüme terk edilen göçmenler, akıntıya kapılmak üzereyken son anda AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Yunanistan askerlerince darp edildikten sonra yarı çıplak halde dondurucu soğukta Meriç Nehri’nin ortasına atılarak adeta ölüme terk edilen göçmenler, akıntıya kapılmak üzereyken son anda AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı. Göçmenler, yaşanan süreçte Türk güvenlik güçlerinin kendilerine gösterdiği insani muameleye teşekkür etti.
Savaştan kaçan ve Avrupa’ya gitmek için farklı yollar deneyen göçmenlerin, Yunanistan’da yaşadığı zulüm gözler önüne serildi. Yunanistan unsurlarınca darp edilen ve yarı çıplak bırakılarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderilen göçmenlerin yardımına, her zaman mazlumların yanında olan Türkiye Cumhuriyeti yetişti.

Donmak üzereyken kurtarıldılar
Edirne’nin Meriç ilçesinin Seremköy yakınlarında, Yunanistan askerlerince dövüldükten sonra Meriç Nehri’nden zorla Türkiye’ye gönderilen 4 kişilik göçmen grubu Meriç Nehri’nin ortasında mahsur kaldı. Göçmenler Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından botla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Donmak üzereyken kurtarılan göçmenlerden birinin yarı çıplak ve ıslanmış halde olduğu görüldü.

Göçmenlerden Türk güvenlik güçlerine teşekkür
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırılan göçmenler tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlandıktan sonra Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edilen göçmenler, Türk güvenlik güçlerinin kendilerine gösterdiği insani muameleye teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
En kötüler arasındaydı: Bir ili sevindiren haberi vali verdiEn kötüler arasındaydı: Bir ili sevindiren haberi vali verdi
Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?
1/

En Çok Okunan Haberler

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başladı

Yeni operasyon başladı

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 9 Şubat 2021!

İkramiye 10 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Edirne'de akılalmaz olay: Aşırı yükten yere yığılan atı, kuyruğundan çekerek ayağa kaldırdılar

Akılalmaz olay: Ata yapılanlar içinizi acıtacak

Aydın'da fuhuş operasyonu: Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler

Aynı evde fuhuştan basıldılar! Defterden neler çıktı neler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu! İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

Van Valisi Bilmez: Koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasındayız

En kötüler arasındaydı: Bir ili sevindiren haberi vali verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.