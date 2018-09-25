Yunanistan göçmenlere gübre çuvalı giydirip gönderdi

Göçmenler, Yunanistan tarafından Türkiye'ye zorla gönderilen kişi sayısının yaklaşık 80'i bulduğunu, ancak diğerlerinin nereye gittiklerini bilmediklerini söyledi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere elbise, ayakkabı verilerek, yemek ve duş imkanı sağlandı.

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Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırını tel örgü ile kapatması sonrası doğal sınır Meriç Nehri kaçaklar tarafından daha çok kullanılmaya başlandı. Botlarla Meriç'i aşan düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçiyor. Ancak son yıllarda uluslararası anlaşmalara göre sınırı geçebilen kaçakların durumunu incelemekle yükümlü olmasına rağmen Yunanistan, AB mevzuatına da aykırı olarak toplu sınır dışı işlemlerine girişiyor.