HABER

Yunanistan göçmenlerin Türkiye'ye iadesini hızlandırmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:09 | Son Güncelleme

Yunan hükümeti, Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ile iş birliği ve Yunan Sahil Güvenlik imkanlarını artırarak, Ege Denizi'ndeki devriyelerin sıklaştırılmasına karar verdi - Hükümet, göçmen mutabakatının tam olarak uygulanmasıyla Yunan adalarında tutulan göçmenlerin iltica işlemlerinin ve sığınma hakkı alamayan göçmenlerin Türkiye'ye iadelerinin hızlandırılmasını hedefliyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da göçmen meselesini gündemine alan yeni hükümet, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatını tamamen uygulamaya koyarak, göçmenlerin Türkiye'ye iadesini hızlandırmayı planlıyor.

Partisi Yeni Demokrasi (ND) tek başına iktidara gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis, göç konusuna ilişkin bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Önce AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ile bir araya gelen Miçotakis, daha sonra Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Göç Politikalarından sorumlu Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ve Gemicilik ve Denizcilik Bakanı Yannis Plakiotakis'in aralarında bulunduğu heyet ile toplantı düzenledi.

Başbakanlık tarafından görüşmelere ilişkin yapılan açıklamaya göre, toplantıda göçmen sorunu hakkında 6 maddelik öncelik listesi oluşturuldu.

Hükümetin, Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ile iş birliği ve Yunan Sahil Güvenlik imkanlarını artırarak, Ege Denizi'ndeki devriyeleri sıklaştırılmasına karar verildi.

Açıklamada, göçmen mutabakatının tam olarak uygulanmasıyla Yunan adalarında tutulan göçmenlerin iltica işlemlerinin ve sığınma hakkı alamayan göçmenlerin Türkiye'ye iadelerinin hızlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan, başta sahipsiz göçmen çocuklar ve hassas grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra Sisam (Samos) Adası'ndaki kapasitesi yetersiz kalan mülteci kampını yeniden düzenleme çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı.

- 15 bin göçmen zorlu koşullarda yaşıyor

Sivil toplum örgütlerine göre, yaklaşık 15 bin göçmen, Midilli, Sakız, Sisam gibi adaların bulunduğu noktalarda zor yaşam koşulları altında tutuluyor.

Yunanistan'da iltica hizmetlerinin yetersizliği ve uzun bürokratik süreçler nedeniyle, yeni gelen bir göçmenin ilk iltica mülakatına girebilmesi için bir yılı aşkın süre beklemesi gerekiyor.

Ülkede bulunan toplam mülteci sayısının 70 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Türkiye-AB mutabakatının üzerinden geçen 2,5 yıllık sürede, iade edilen göçmenlerin sayısı yaklaşık 2 bin oldu.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Antalya’da 15 Temmuz yürüyüşüAntalya’da 15 Temmuz yürüyüşü
Şırnak’ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldıŞırnak’ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.