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Yunanistan: Görünmeyen düşmanla savaşıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin “görünmeyen düşman” olan koronavirüs ile savaş halinde olduğunu ve her bir vatandaşın sorumlu davranması gerektiğini belirtti.

Yunanistan: Görünmeyen düşmanla savaşıyoruz

Canlı yayında halka seslenen Miçotakis, pandeminin yayılmaya devam ettiğini, birçok ülkede binlerce ölüme yol açtığını ve Yunanistan’da da ilk ölümlerin yaşandığını belirterek, “Görmediğimiz ama yenilmez olmayan bir düşmanla savaştayız. Yenilmezdir, çünkü virüsün bulaşmasını sınırlandırabileceğiz. Sağlık sistemine, acil durumlara müdahale için zaman vereceğiz. İlk önceliğimiz hayatları kurtarmaktır ve bu tartışılamaz. İlk kaygımız insan ve toplum sağlığı” dedi.

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Diğer Avrupa ülkelerine göre daha erken tedbir aldıklarını ve tedbirler almaya devam ettiklerini söyleyen Yunanistan lideri, “Özellikle önümüzdeki 2 ay içinde zor olacak bir savaşın henüz başındayız” ifadesini kullandı.

Devletin özellikle ekonomi alanında aldığı tedbirleri anlatan Miçotakis, “Ancak koronavirüse karşı en büyük silah günlük tutumumuz. Virüs iletişim yoluyla bulaştığı için bu, uyum sağlamamız gereken bir şey. Doktorlar bize, ‘Sizin için hastanelerde kalıyoruz. Siz de bizim için evlerinizde kalmalısınız’ diyor, bu sözlere kulak vermeliyiz. Kalabalık yerler başlıca tuzaktır, bu yüzden yasaklandı. Yani evlerimizde kalıyoruz” diye kaydetti.

Sadece alışkanlığı değil, kültürü de değiştirmeleri gerektiğini söyleyen Yunanistan Başbakanı, “Yani sorumluluk temeline dayanan yeni toplumu kurmalıyız” diye ekledi.

Önümüzdeki iki ayda riskin artacağını dile getiren Miçotakis, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Bu yüzden yeni kısıtlamalar gelecek. Hepimiz disiplinli olmalıyız. Bu duruma aykırı davrananlar açık bir şekilde cezalandırılacak. Çünkü çifte suç işleyecekler, hem kanuna karşı hem hayata karşı. Aynı şey yalan bilgi ve söylentiler yayanlar için de geçerli. Çünkü panik, hastalık kadar tehlikeli”.

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