Yunanistan: Görünmeyen düşmanla savaşıyoruz

Canlı yayında halka seslenen Miçotakis, pandeminin yayılmaya devam ettiğini, birçok ülkede binlerce ölüme yol açtığını ve Yunanistan’da da ilk ölümlerin yaşandığını belirterek, “Görmediğimiz ama yenilmez olmayan bir düşmanla savaştayız. Yenilmezdir, çünkü virüsün bulaşmasını sınırlandırabileceğiz. Sağlık sistemine, acil durumlara müdahale için zaman vereceğiz. İlk önceliğimiz hayatları kurtarmaktır ve bu tartışılamaz. İlk kaygımız insan ve toplum sağlığı” dedi.

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Diğer Avrupa ülkelerine göre daha erken tedbir aldıklarını ve tedbirler almaya devam ettiklerini söyleyen Yunanistan lideri, “Özellikle önümüzdeki 2 ay içinde zor olacak bir savaşın henüz başındayız” ifadesini kullandı.

Devletin özellikle ekonomi alanında aldığı tedbirleri anlatan Miçotakis, “Ancak koronavirüse karşı en büyük silah günlük tutumumuz. Virüs iletişim yoluyla bulaştığı için bu, uyum sağlamamız gereken bir şey. Doktorlar bize, ‘Sizin için hastanelerde kalıyoruz. Siz de bizim için evlerinizde kalmalısınız’ diyor, bu sözlere kulak vermeliyiz. Kalabalık yerler başlıca tuzaktır, bu yüzden yasaklandı. Yani evlerimizde kalıyoruz” diye kaydetti.